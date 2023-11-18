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​Кейн не узнал эмблему «Спартака», в отличие от другого Гарри видео

18 Ноября 2023 • 17:50 Комментировать

Футболистам сборной Англии предложили отгадать клубы по эмблеме. Звёздный форвард «трёх львов» Гарри Кейн не смог назвать имя клуба, когда ему показали эмблему московского «Спартака». А вот его тёзка – защитник Гарри Магуайр – с заданием справился.

 

В летнее трансферное окно Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». С тех пор форвард провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 21 гол и 7 результативных передач на партнёров. Что касается Магуайра, то он уже пятый сезон проводит в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что сборная Англии уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Англии Гарри Кейн Гарри Магуайр ещё теги
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