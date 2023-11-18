Футболистам сборной Англии предложили отгадать клубы по эмблеме. Звёздный форвард «трёх львов» Гарри Кейн не смог назвать имя клуба, когда ему показали эмблему московского «Спартака». А вот его тёзка – защитник Гарри Магуайр – с заданием справился.

В летнее трансферное окно Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». С тех пор форвард провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 21 гол и 7 результативных передач на партнёров. Что касается Магуайра, то он уже пятый сезон проводит в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что сборная Англии уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы – 2024.