В воскресенье вечером на «РЖД Арене» пройдёт ретро-матч между командами легенд «Локомотива» и ЦСКА. «Армейцы» выйдут на футбольное поле в белой форме образца 21-летней давности. Фотографии опубликовал телеграм-канал «Ложа прессы».

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА будет приурочен к «золотой игре» между московскими командами. В 2002 году «железнодорожники» обыграли «армейцев» с минимальным счётом 1:0 и стали чемпионами России.

Ранее появились фотографии формы, в которой ретро-матч проведут легенды «Локомотива».