​Евсеев: «Галицкий мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты»

Наставник «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос, общается ли он с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Не близко, но иногда – да, бывает. Он мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты. Человек открыт для меня, плюс у меня там и знакомые есть в клубе. Всё в рабочем процессе», - цитирует Евсеева «РБ Спорт».

На текущий момент «Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу российского футбольного дивизиона. Ближайший матч команда Вадима Евсеева проведёт 19 ноября – против «СКА-Хабаровска» на своём поле.

Вадим Евсеев также сказал, что он не считает, что «Краснодар» бросил вызов «Зениту».