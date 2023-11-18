​Евсеев не считает, что «Краснодар» бросил вызов «Зениту»

Рулевой «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос, верит ли он в то, что «Краснодар» способен бросить вызов «Зениту» в этом сезоне.

«Ничего они не бросили. За счёт организации игры, дисциплины они и лидируют в таблице. Сейчас мы видим другой «Краснодар», они стали сбалансировано играть. Каждый выполняет установки тренера, и благодаря этому они и держатся так высоко», - цитирует Евсеева «РБ Спорт».

В первом круге чемпионата России «Краснодар» смог набрать 32 очка. Команда Владимира Ивича располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из пяти предыдущих сезонов.