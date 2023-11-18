В воскресенье команды легенд «Локомотива» и ЦСКА проведут ретро-матч на «РЖД Арене». Поединок будет приурочен в годовщине «золотого матча» - в 2002 году в битве за «золото» Премьер-лиги «железнодорожники» обыграли «армейцев» с минимальным счётом 1:0.

Легенды «Локомотива» проведут ретро-матч в чемпионкой форме 2002 года.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА стартует 19 ноября в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на страницах портала LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.