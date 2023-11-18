Полузащитник Илья Ишков в зимнее трансферное окно не перейдёт из «Урала» в «Зенит». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появлялась информация о том, что 18-летний Ишков находится на радаре чемпиона России последних лет.

Илья Ишков является воспитанником «Урала». За первую команду «шмелей» полузащитник провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ишкова в 300 тысяч евро.

Отметим, что «Зенит» после первого круга Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, а «Урал» - двенадцатое.