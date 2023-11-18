Личка — в стартовом составе «Динамо» на матч с 2DROTS

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка начнёт игру против 2DROTS с первых минут.

Полностью стартовый состав «бело-голубых» выглядит следующим образом: Шунин (вр), Зайдензаль, Паршивлюк, Фернандес, Лепский, Лаксальт, Фомин, Лесовой, Назаренко, Тюкавин, Личка.

Помимо этого, в заявку команды вошли: Купцов (вр), Смолов, Зазвонкин, Шагиахметов, Исаев, Рыков, Герман Попков (El Classico), Бителло, Гладышев и Цесь.

Старт товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS запланирован на 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры на портале LiveResult.

Личка сыграет за «Динамо» против 2DROTS