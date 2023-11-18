Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» хотят подписать аргентинского таланта слухи

18 Ноября 2023 • 15:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Атакующий полузащитник «Тигре» Эсекьель Форклас находится в шорт-листе «Крыльев Советов». Об этом сообщает журналист Лусиано Гарсия на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, пока самарский коллектив не направлял аргентинцам официальное предложение. При этом отмечается, что в Аргентину отправился представитель «Крыльев Советов» для предварительных переговоров по возможному трансферу 20-летнего вундеркинда.

Действующий трудовой договор Форкласа с «Тигре» рассчитан до декабря 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 50 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Тигре трансферы футбола - зима 2024 Эсекьель Форклас ещё теги

Новости по матчу

17 Ноября
19:42
Терёхин: «Нельзя сразу сказать, что Йович станет главной звездой в «Локомотиве»
17:31
Зиньковский: В «Крыльях Советов» мне подъёмные дали iPhone и наушники
16:46
Магомедалиев: «В «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу» 1
15:08
Игрок «Акрона» Килин назвал главное качество Салтыкова
14:02
Агент Йовича отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Милана»
13:48
Сенников: «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича»
13:44
Гарре признан лучшим в «Крыльях Советов» в октябре
13:00
Дьяков: «Все ждут, что Пиняеев будет феерить, как Месси и Роналду» 1
11:13
Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит Миранчуку карьеру» 1
16 Ноября
19:20
Пименов: Пиняев может превратиться в звезду европейского масштаба
13:50
Селюк: «Слуцкий пользуется Дзюбой и зарабатывает на этом» 1
15 Ноября
19:16
Мостовой выделил лучших тренеров РПЛ
18:31
​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»
14:13
Андрей Мостовой — о возможной драке Дзюбы с Пиняевым: «В «Зените» такое случалось»
11:20
Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров
09:59
Дзюба: «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей»
09:22
Вайсс: «Мне интересен чемпионат России»
14 Ноября
23:02
Пономарёв: «Не думаю, что Дзюба совсем чокнулся» 1
20:00
Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев 1
15:34
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
13 Ноября
23:32
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
20:10
Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере
19:33
Агент рассказал о состоянии Баринова
16:42
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
12 Ноября
22:30
Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе
18:10
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
13:23
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
11:48
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11 Ноября
18:36
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
16:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин позвал болельщиков на ретро-матч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА
16:16 · Россия. Премьер-лига
Шюррле покоряет очередную вершину видео
16:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» не смог оторваться от «Шинника» 1
16:00 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не буду смотреть матч России с Кубой, эта страна у меня больше ассоциируется с боксёрами»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал, как Карпин настраивает сборную России на матчи
15:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать аргентинского таланта слухи
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Чистякова могут быть предложения»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил прогресс молодых игроков «Краснодара»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Рахимич пропустит ретро-матч ЦСКА
14:33 · Россия. Премьер-лига
Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего
14:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о будущем Кики в «Урале»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда
14:15 · Россия. Премьер-лига
​В контракте Бессмертного с «Динамо» не прописана опция выкупа
Все новости
Рекомендуем