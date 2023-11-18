Атакующий полузащитник «Тигре» Эсекьель Форклас находится в шорт-листе «Крыльев Советов». Об этом сообщает журналист Лусиано Гарсия на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, пока самарский коллектив не направлял аргентинцам официальное предложение. При этом отмечается, что в Аргентину отправился представитель «Крыльев Советов» для предварительных переговоров по возможному трансферу 20-летнего вундеркинда.

Действующий трудовой договор Форкласа с «Тигре» рассчитан до декабря 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 50 тысяч евро.