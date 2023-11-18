Агент: «У Чистякова могут быть предложения»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита». Гипотетически у него могут быть предложения. На практике — пока не рассматриваем», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По мнению агента, Чистяков готов конкурировать за свое место в основе и будет это делать.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний Чистяков появился на поле всего в трех играх и не отметился голевыми действиями.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 2,5 млн евро.