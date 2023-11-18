​Рахимич пропустит ретро-матч ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич пропустит ретро-матч против «Локомотива». Босниец не выступит за команду легенд «армейцев» по семейным обстоятельствам, о чём на своих страницах рассказывает Sport24.

Ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 19 ноября. Игра будет приурочена к годовщине «золотого матча», в котором эти команды разыгрывали чемпионский титул в 2002 году. Тогда «железнодорожники» взяли верх – 1:0.

Элвер Рахимич выступал за ЦСКА в 2001-2014 годах. После этого босниец завершил футбольную карьеру.

Отметим, что легенды «Локомотива» и ЦСКА сыграют а «РЖД Арене».