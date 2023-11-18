​В контракте Бессмертного с «Динамо» не прописана опция выкупа

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» проявляет интерес к защитнику Станиславу Бессмертному из «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в московский клуб на этот счёт пока что обращений не было. При этом отмечается, что в контракте 19-летнего футболиста опция выкупа не прописана, поэтому потенциальному покупателю придётся договариваться с «бело-голубыми».

Действующий контракт связывает Бессмертного с «Динамо» до середины 2026 года. За первую команду «бело-голубых» защитник провёл девять матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Станислава Бессмертного в 400 тысяч евро.