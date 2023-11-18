Артур Нигматуллин назвал вратаря, с которого всегда брал пример

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин, получивший вызов в сборную России, рассказал, на игру какого вратаря обращал внимание. Он выделил легенду немецкого футбола Оливера Кана.

«Для меня всегда ориентиром в плане вратарской игры был Оливер Кан», - рассказал Нигматуллин в беседе с журналистом Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ 32-летний вратарь сыграл 15 матчей и пропустил 14 мячей.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Матч состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.