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В «Зените» высказались о возможном уходе Ерохина и Сутормина

18 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать

Петербургский «Зенит» не планирует расставаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Об этом рассказал председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Соответствует ли действительности информация о расставании с игроками? Не соответствует», - передает слова Медведева «РИА Новости».

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб собирается расстаться с футболистами в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» набрал 30 баллов. После 15 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин Александр Медведев Алексей Сутормин ещё теги
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