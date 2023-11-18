В «Зените» высказались о возможном уходе Ерохина и Сутормина

Петербургский «Зенит» не планирует расставаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Об этом рассказал председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Соответствует ли действительности информация о расставании с игроками? Не соответствует», - передает слова Медведева «РИА Новости».

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб собирается расстаться с футболистами в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» набрал 30 баллов. После 15 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.