Чалов высказался о возможном трансфере из ЦСКА в Европу

Центральный форвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов ответил на вопрос о том, была ли у него возможность сменить клубную прописку минувшим летом.

«Была ли возможность уехать за границу? Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом», - рассказал футболист в беседе с журналистом Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний нападающий провел 15 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей (четыре – с пенальти) и одну результативную передачу.

Напомним, что у Фёдора есть опыт выступления в Европе. В 2022 году нападающий поиграл на правах аренды за швейцарский «Базель».