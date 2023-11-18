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Хабиб или Махачев: Сулейманов ответил, кто круче

18 Ноября 2023 • 12:39 Комментировать

Форвард Тимур Сулейманов, который выступает за московский «Локомотив», ответил на вопрос, кто круче: Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев.

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», - цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сулейманов выступает за «железнодорожников» на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Пари НН». В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел 15 поединков, в которых забил три гола и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хабиб Нурмагомедов Тимур Сулейманов Ислам Махачев ещё теги
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