Президент «Урала» Иванов: «Мало ли что «Зенит» хочет»

«Урал» не планирует отпускать в петербургский «Зенит» своих игроков Игоря Дмитриева и Илью Ишкова. Об этом высказался президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Ишков поучаствовал в 14 поединках Российской премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом. Дмитриев, в свою очередь, провел 12 матчей во внутреннем чемпионате.