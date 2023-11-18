Полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть санкт-петербургский коллектив в зимнее трансферное окно.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», «сине-бело-голубые» планируют обновить свой список отечественных игроков. Таким образом, клуб готов отпустить Сутормина и Ерохина, а на их место взять кого-то из следующих футболистов: Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба — «Урал»), Станислав Бессмертный («Динамо»).

Напомним, Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года, а Ерохин защищает цвета петербургского клуба с 2017 года.

После 15 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в РПЛ, имея в своей копилке 30 очков.