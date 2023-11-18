Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» намерен избавиться от Сутормина и Ерохина слухи

18 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть санкт-петербургский коллектив в зимнее трансферное окно.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», «сине-бело-голубые» планируют обновить свой список отечественных игроков. Таким образом, клуб готов отпустить Сутормина и Ерохина, а на их место взять кого-то из следующих футболистов: Илья Ишков, Игорь Дмитриев (оба — «Урал»), Станислав Бессмертный («Динамо»).

Напомним, Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года, а Ерохин защищает цвета петербургского клуба с 2017 года.

После 15 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в РПЛ, имея в своей копилке 30 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Динамо Москва Александр Ерохин Игорь Дмитриев Алексей Сутормин Станислав Бессмертный трансферы футбола - зима 2024 Илья Ишков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
11:00
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого» 1
17 Ноября
19:33
Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров
18:03
Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций
15:49
Уткин подшутил над «Зенитом»
11:41
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
16 Ноября
14:19
«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо
11:51
Семак: «Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому»
15 Ноября
19:08
Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ
15:50
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
14 Ноября
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
13 Ноября
17:04
Созин: «В этом сезоне РПЛ нет команд-разочарований»
16:48
Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги
16:41
​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
16:25
Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»
15:14
Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
10:17
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
12 Ноября
16:57
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:22
Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом» 1
15:39
Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян
14:34
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:30
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:00
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
13:21 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов объяснил, почему Ивич и Личка — лучшие тренеры РПЛ
12:54 · Россия. Премьер-лига
Чалов высказался о возможном трансфере из ЦСКА в Европу
12:40 · Россия. Премьер-лига
«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой
12:39 · Россия. Премьер-лига
Хабиб или Махачев: Сулейманов ответил, кто круче
12:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мало ли что «Зенит» хочет» 1
12:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, что даёт команде первое место в РПЛ перед зимним перерывом
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» намерен избавиться от Сутормина и Ерохина слухи
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде против «Кубани»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
11:00 · Россия. Премьер-лига
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого» 1
10:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Кади: «Интерес к Боржесу был, но «Краснодар» не согласовал трансфер»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Из «Краснодара» может уйти бразилец
10:35 · Россия. Премьер-лига
Нагучев назвал чемпиона РПЛ — это не «Зенит»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Барбоза не верит, что Йович поможет «Локомотиву» стать претендентом на чемпионство
Все новости
Рекомендуем