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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого»

18 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Футбольный блогер Васант Балан высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого. Мне кажется, самому чемпионату нужно, чтобы «Краснодар» выиграл. Тогда все остальные будут понимать, что «Краснодар» же смог, поэтому мы тоже сможем», — сказал Балан в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

По итогам 15 туров «Краснодар» является лидером чемпионата России, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.

Напомним, «сине-бело-голубые» выиграли пять последних розыгрышей РПЛ. Последний раз мы видели другого чемпиона в сезоне-2017/18, когда золото забрал «Локомотив» Юрия Сёмина.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Васант Балан ещё теги

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