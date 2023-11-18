Агент Кади: «Интерес к Боржесу был, но «Краснодар» не согласовал трансфер»

Футбольный агент Хелсио Алиск высказался относительно будущего полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса. Ранее в прессе появилась информация о том, что в услугах южноамериканца заинтересованы клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«К Кади действительно был интерес, но «Краснодар» не согласовал трансфер», - передает слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Боржес сыграл за краснодарский коллектив 20 поединков во всех турнирах. 27-летний бразильский хавбек записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

По итогам 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ.