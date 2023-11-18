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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из «Краснодара» может уйти бразилец

18 Ноября 2023 • 10:46 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес может покинуть Российскую премьер-лигу и продолжить карьеру в другом чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов «РБ Спорта», предметный интерес к 27-летнему бразильскому футболисту проявляют клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. При этом до конкретных переговоров между сторонами дело пока не дошло.

В текущем сезоне Боржес принял участие в 20 поединках за краснодарский коллектив. Южноамериканец отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кади в 3,5 миллиона евро.

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