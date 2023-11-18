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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом»

18 Ноября 2023 • 09:58 Комментировать

Страж ворот московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Всё когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», - приводятся слова голкипера на страницах «Чемпионата».

Напомним, что после первого круга чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 32 балла. На второй позиции расположился «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров Премьер-лиги замыкает столичное «Динамо», набравшее 25 баллов.

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