Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом»

Страж ворот московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Всё когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», - приводятся слова голкипера на страницах «Чемпионата».

Напомним, что после первого круга чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 32 балла. На второй позиции расположился «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров Премьер-лиги замыкает столичное «Динамо», набравшее 25 баллов.