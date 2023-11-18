Барбоза не верит, что Йович поможет «Локомотиву» стать претендентом на чемпионство

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о шансах московского «Локомотива» побороться за чемпионский титул в случае подписания нападающего «Милана» и сборной Сербии Луки Йовича.

«Не думаю, что один игрок настолько сможет усилить команду, что может изменить соотношение сил. Чтобы стать чемпионом у команды есть много факторов, которые зависят не только от одного игрока», - передает слова агента «Спорт день за днём».

После 15 сыгранных туров «железнодорожники» набрали 24 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов.