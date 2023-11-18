Агент Барбоза верит в трансфер Йовича в «Локомотив»

Агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к сербскому нападающему «Милана» Луке Йовичу.

«Локомотив» может договориться. Если они смогут это сделать, то это будет хорошее приобретение. Вопрос другой - смогут ли они договориться с «Миланом»?» - приводит слова футбольного агента «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в семи поединках за «россонери». На счету Йовича нет результативных действий. Контракт Луки с миланским клубом рассчитан до середины следующего года, его трансферный ценник – восемь миллионов евро.