Радич: «Гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца чемпионата»

Экс-голкипер «Ростова» Деян Радич высказался о гонке за чемпионский титул между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» сейчас особенно мотивирован. К победам привыкаешь, тяжело находиться ниже. Сначала отрыв был восемь очков, теперь два. «Зенит» прибавляет. Гонка будет до конца чемпионата», - приводит слова Радича «РБ Спорт».

После первого круга чемпионата России «Краснодар» набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками располагается на второй строчке. Тройку лидеров Премьер-лиги замыкает московское «Динамо».