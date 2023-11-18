​Масалитин: «Хочу увидеть от сборной современный футбол»

Сборная России готовится к товарищескому матчу против сборной Кубы, он станет для команды Валерия Карпина последним товарищеским в 2023 году. Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, рассказал, на что надеется в этих матчах. По его словам, он рассчитывает на современный футбол от российской сборной

- Самое главное – это содержание игры. Я бы хотел увидеть в исполнении сборной России более современный футбол: большие скорости, высокий прессинг, интересные комбинации, хитрые розыгрыши стандартов, индивидуальное мастерство и, естественно, забитые голы, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Игра сборных России и Кубы состоится двадцатого ноября.