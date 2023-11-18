​Гаджиев: «Сборная должна жить»

Сборная России готовится к своему последнему товарищескому матчу в нынешнем календарном году, это будет встреча со сборной Кубы. Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев не сомневается в том, что товарищеские матчи нужны, в свете отстранения сборной от официальных соревнований в силу политически мотивированных санкций. Он аргументировал свое мнение:

- Всегда ставится вопрос: насколько такие игры нужны? Нужны! Обязательно сборная должна жить. Вне зависимости от обстоятельств, играть необходимо с тем, с кем возможно, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.

Игра со сборной Кубы состоится двадцатого ноября в Волгограде.