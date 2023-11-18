Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление команд РПЛ в первом круге чемпионата России.

- «Краснодар» завершил первый круг неплохо, согласитесь?

- Он смог не проиграть на выезде «Зениту» в одном из важнейших матчей на сегодняшний день и дал почву для оптимизма в его отношении. Во втором круге всё может быть, хотя «Краснодару» придётся крайне тяжело в борьбе за первое место. Ему было психологически важно не проиграть «Зениту» и остаться на первой строчке, что он и сделал. В принципе, «Краснодар» достойно выглядел в Петербурге, ничья получилась боевая.

- Как в «Зените» отнеслись к этому результату с «Краснодаром»?

- Наверняка отчасти расстроились. Потому что всё было в их руках. «Зениту» требовалось обыгрывать «Краснодар» и выходить на первую строчку. Но впереди ещё много игр, и развязка наступит во втором круге. Тем более впереди зимняя пауза с длительными сборами. Считай, весной будет новый чемпионат. Кто как лучше подготовится к этой части сезона, кому улыбнётся фортуна, кто наберёт больше очков на старте второго этапа, тот с высокой долей вероятности и станет чемпионом.

- Чего не хватает ЦСКА?

- Мы уже говорили, что не хватает где-то стабильности. Команда теряет концентрацию и очки в матчах с соперниками, которые идут в нижней части турнирной таблицы. Вели в счёте против «Факела» – и пропустили на последней минуте. А могли закончить первый круг на третьем месте.

- Ещё у ЦСКА короткая скамейка.

- Безусловно, в связи с этим есть определённые проблемы. Любой тренер хочет иметь в своём распоряжении большее число футболистов, причём высокого уровня. Надо выжимать максимум из того, что есть, чем в ЦСКА и занимаются.

- «Спартак» из себя выжимает не максимум?

- Его лихорадит, поэтому он пока находится на том месте, на каком сейчас находится. А вот «Динамо» удалось выйти на третью строчку. Оно оказалось чуть стабильнее конкурентов в концовке первого круга. Но «Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов» и ЦСКА близко. Глоток кислорода вдохнул «Факел». Более-менее хорошо чувствуют себя «Пари НН» и «Рубин», которые с оглядкой назад смотрят вперёд, я бы так сказал. Очень интересная и ожесточённая борьба – внизу. За выживание спорят четыре команды – «Сочи», «Ахмат», «Балтика», «Оренбург». Плюс ещё скатившийся к ним «Урал». Да и «Ростов» там недалеко.