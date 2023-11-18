Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым о первом круге чемпионата России оценил в том числе «Крылья Советов» и главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

- Из плюсов первого круга выделю «Краснодар», который стал открытием чемпионата. «Пари НН» явно с не самым сильным составом показывает неплохую игру, а самое главное, набирает очки и занимает довольно высокое место в таблице. Со знаком «минус» отмечу выступление московских «Спартака» и «Локомотива». Я думаю, болельщики и руководство ожидали от них большего.

Из тренеров можно выделить работу Юрана. У него большая заслуга в удачном выступлении «Пари НН». Кто разочаровал? Как обычно, тренерский штаб московского «Спартака», где опять начались какие-то волнения и брожения. Я думаю, это основная причина неудачного выступления «Спартака» в первом круге.

С большим уважением отношусь к работе Осинькина, с которым я познакомился, наверное, лет тридцать назад. Он тогда был тренером в СДЮСШОР «Юность» Владикавказ, и мы встречались как-то с его командой. Не просто так «Крылья Советов» сейчас идут в верхней части таблицы. И прежде всего я оцениваю работу тренера по тому, как он раскрывает футболистов. Думаю, у Осинькина это получается на высшем уровне.

Прогрессируют в самарской команде те же Салтыков и Ежов. В том, что «Крылья Советов» приобрели их, есть заслуга селекционного отдела клуба, который возглавляет также знакомый мне Корниленко. Ну и, конечно, видна работа тренера. На мой взгляд, кто заслужил самых высоких оценок по итогам первого круга, так это «Краснодар и «Крылья Советов».

При этом не факт, что Осинькин – специалист для команд, ставящих перед собой большие задачи. Говорят о его возможном приглашении в «Спартак», в «Динамо». Но это не значит, что там у него получилось бы. Всё-таки у этих клубов и у «Крыльев Советов» разный уровень. В «Динамо» и в «Спартаке» другое давление и другие требования. Мне кажется, Осинькину больше подходит как раз самарская команда.