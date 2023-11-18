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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «В «Факеле» играют мужики, как раньше в «Ростове» эксклюзив

18 Ноября 2023 • 10:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление воронежского «Факела» в первом круге чемпионата России.

- У «Факела» есть люди, которые звёзд с неба не хватают, но у них есть определённый уровень. Будем говорить, такой же, как практически во всех остальных командах чемпионата. В Воронеже собрались ребята, нигде раньше особо не светившиеся. Там играет мой воспитанник Ильнур Альшин из «Школы бразильского футбола в России». Я знаю его хорошо и с ним общаюсь. Я ему говорю, что у него есть качества и он может ещё прибавлять.

В «Факеле» в последнее время тренеры-мотиваторы. Пришёл Евсеев – и что-то дал каждому, кто недоигрывал в обороне. Пришел Ташуев – тоже что-то дал. Футболисты всё время растут, когда в них верят. Можно сравнить «Факел» с «Крыльями Советов», где вроде неизвестные молодые игроки, но футбольные, мотивированные и обучаемые. Поэтому выходит, что дисциплина и порядок бьют класс.

Команда у «Факела» боевая, на ходу и сплочённая. Я Ташуева так не знаю, но видно, как он общается с футболистами, что они верят ему. Сейчас футбол такой, все одинаковые. Многое зависит от эмоционального отношения, от обстановки. «Факел» получает радость сам и дарит её болельщикам. Сколько людей в Воронеже на трибуны ходит! Как когда-то на «Кубань». Помните, игроков «Ростова» называли мужиками? Потому что они выходили, бились, сражались. И в Воронеже сейчас тоже мужики играют.

По итогам 15 туров «Факел» идёт в турнирной таблице РПЛ на 10-м месте, имея 19 очков в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов ещё теги
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