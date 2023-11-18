Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого круга чемпионата России.

- Перед началом чемпионата вряд ли кто-то предсказывал, что по итогам первого круга лидировать будет «Краснодар». Абсолютное большинство ставило на «Зенит». Но «Краснодар» очень приятно удивил свое хорошей сбалансированной игрой. В принципе, он по праву выиграл первый круг.

Что ещё удивило, кроме того, что лидирует не «Зенит»? Большая плотность на отрезке с третьего места по восьмое. Команды с этих позиций разделяют всего три очка. В то же время второе место опережает третье на пять очков – несмотря на то, что впереди ещё половина дистанции, это достаточно большой отрыв. Также неожиданно видеть «Ахмат» на пятнадцатой строчке.

Кто фаворит за третье место? Вся борьба ещё впереди. Я думаю, «Крылья Советов» и ЦСКА составят конкуренцию «Динамо». «Локомотив» – тоже. А вот «Спартак» пока лихорадит, и непонятно, чего ожидать от него в дальнейшем. Ему не хватает стабильности, у него есть перепады, и это отразилось на количестве очков, которые он набрал в первом круге. Мне кажется, «Ростов» должен поправить свою турнирную ситуацию. В отдельных матчах он показывал прекрасный футбол, но в первом круге недобрал очков.

Какие шансы у «Краснодара» на золотые медали? Его точно пока рано называть чемпионом. Основная борьба, опять-таки, ещё впереди. Наверняка все команды, в том числе «Краснодар» и «Зенит», будут во втором круге терять очки. Многое зависит от того, сколько «Краснодар» будет держаться на первой строчке и не уступать её. Чем дольше, тем больше шансов, что интрига до конца турнира обеспечена. Для этого игрокам «Краснодара» надо будет справляться с большим давлением.