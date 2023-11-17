Родригао: Не могу представить себя в «Спартаке»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао рассказал, смог бы он выступать в составе столичного «Спартака».

«Не могу себе представить, что я буду играть за «Спартак». Я думаю только о «Зените», — приводит слова бразильского защитника Sport24.

Также Родригао отметил, что, несмотря на принципиальность противостояния с «красно-белыми», в «Зените» не думают о московской команде. Сейчас, по словам игрока, главным соперником чемпионов России является «Краснодар».

После первой половины сезона «Зенит» отстаёт от лидирующих в таблице «быков» на два очка. «Спартак» занимает шестую строчку.