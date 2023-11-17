Личка: Смолов не устал от футбола

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка оценил настрой нападающего команды Фёдора Смолова.

«Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, экс-игрок «Сельты», «Краснодара» и «Локомотива» способен играть в Европе ещё несколько лет, если не получит серьёзной травмы.

Напомним, что 33-летний Смолов в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги забил четыре гола при двух результативных передачах.