​В ЦСКА назвали «бредом» информацию о трансферных планах

В прессе появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно ЦСКА готов подписать четырёх новых футболистов. При этом сообщалось, что на такой шаг «армейцы» пойдут лишь в том случае, если отставание команды от «Краснодара» в таблице перед зимним межсезоньем не будет превышать пять очков.

Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА является директором по коммуникациям.

«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причём будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка», - написал Брейдо в «Телеграме».

Брейдо отметил, что ЦСКА работает над усилением состава, и это единственная правда из новости.

На текущий момент ЦСКА занимает в таблице Премьер-лиги пятое место, команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь очков.