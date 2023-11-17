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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черчесов рассказал, как «сливал» ложную информацию, чтобы запутать сборную Испании

17 Ноября 2023 • 19:47 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как перед матчем против Испании на чемпионате мира – 2018 он «сливал» информацию через члена своего штаба.

«У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал перед матчем с Испанией на ЧМ-2018 и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать», - цитирует Черчесова Metaratings.

Черчесов отметил, что тренеры сборной Испании для сдерживания Дениса Черышева выпустили на правый фланг обороны Даниэля Карвахаля, который не так хорош в атаке. Однако Черышева в составе не оказалось, и Карвахалю пришлось «охранять воздух». Как следствие, правый фланг испанской команды оказался не атакующим.

Напомним, что на чемпионате мира – 2018 в 1/8 финала сборная России обыграла Испанию по пенальти после ничьей 1:1. Команда Черчесова пробилась в четвертьфинал, но проиграла там Хорватии – тоже по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Испании Станислав Черчесов Денис Черышев Даниэль Карвахаль ещё теги
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