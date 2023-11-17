Божович: «Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили»

Бывший наставник нескольких клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович оценил взаимоотношения Гильермо Абаскаля и Александра Соболева в «Спартаке».

«Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения. Если бы Абаскаль был русскими, его бы давно уже уволили», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

По его мнению, испанский тренер должен решить проблему с Соболевым, которого Божович назвал одним из лучших форвардов Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось об отстранении Александра от тренировок из-за нарушений дисциплины. В 12 матчах РПЛ нападающий забил два гола при трёх ассистах.