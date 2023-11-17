Терёхин: «Нельзя сразу сказать, что Йович станет главной звездой в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе «железнодорожников» к нападающему Луке Йовичу.

«Верю ли я, что Йович перейдет в «Локомотив»? Да всему можно верить. Почему бы и нет? Но я скажу, что так просто к нам люди из Европы не придут. Скорее всего, причина в игровом времени. Либо «Локомотив» предложил очень хороший контракт. Йовичу всего 25 лет, а таких игроков не так просто выцепить из европейского топ-клуба.

Если «Локомотив» всё-таки совершит этот трансфер, то это будет, конечно, усиление. Но нельзя сразу сказать, что он станет главной звездой в «Локо». Нужно посмотреть. У нас на самом деле не такой простой чемпионат. Очень сложно сюда приезжать и успешно играть. Не у каждого из Европы это получается», - сказал Терёхин.