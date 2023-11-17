Канчельскис признался, что предлагал «Локомотиву» Файзуллаева

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что предлагал вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева «Локомотиву».

«Этим летом я предлагал «Локомотиву» подписать Аббоса Файзуллаева, но он почему-то оказался в ЦСКА. Мне позвонили люди, запросили информацию. Как мне сказали, «Локомотив» интересуется подписанием Аббоса, а я долго работал в Узбекистане», — приводит слова директора «Тобола» «РБ Спорт».

Также Канчельскис отметил, что не знает причину, из-за которой в руководстве «железнодорожников» отказались от трансфера после положительной рекомендации.

Напомним, что Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора», забив один гол при четырёх ассистах в 10 матчах Российской премьер-лиги.