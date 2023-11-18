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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» выиграл первый круг РПЛ, а сколько раз победитель первой части сезона упускал чемпионат

18 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Градус борьбы за первое место растёт всё больше по мере приближения чемпионата России к своему экватору. Победителя отделяли считанные секунды во временной системе исчисления и миллиметры – в пространственной. Если вспомнить заключительный матч между первой и второй командами РПЛ, состоявшийся 11 ноября в Санкт-Петербурге, то удар в исполнении Мостового, после которого мяч угодил в боковую стойку, вполне мог поменять конкурентов местами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда победитель первого круга становился в итоге лучшей командой страны.

Восемь из девяти

Начиная с 2014 года, лучшая команда первой половины чемпионата брала золото в РПЛ в восьми случаях! Для сербского специалиста Владимира Ивича подобная статистика как бальзам на душу. Для команды с бюджетом под 10 млрд рублей (для сравнения, у «Зенита» – 16,1 млрд руб. у «Спартака» – 6,5 млрд руб., по данным за 2022 год) первый общероссийский трофей за почти 16 лет существования клуба был бы весьма кстати. В июне клуб Сергея Галицкого был в шаге, а точнее сказать – в одном реализованном пенальти, от завоевания национального Кубка.

Очки не главное

Количество набранных очков в первой половине сезона не всегда становилось тем заделом, который обеспечивал бы в итоге общий успех в гонке. В «нулевые» годы четырежды за пять лет лучший на экваторе набирал менее 30 очков, но в итоге гарантировал себе чемпионство. Но для «Краснодара» 32 очка – это не рекорд. В 70% случаев коллективы заканчивали пятнадцатый тур с лучшим очковым итогом.

«Зенит» и «Локомотив»

«Зенит» и «Локомотив» по два раза обходили конкурентов в борьбе за звание чемпиона России. Если у «Локомотива» эти два достижения приходятся на далёкие 2002 и 2004 годы, то у команды Сергея Семака куда более свежие примеры – в сезонах 2011/12 и 2020/21.

Шесть клубов

За 21 сезон существования РПЛ только шесть клубов фигурируют в числе чемпионов первого круга и всего сезона. Причём «Торпедо» – единожды, «Спартак» – дважды, «Рубин» – четырежды, «Локо» – пять раз, ЦСКА – 13 раз и «Зенит» – 17 раз. 

Сезон
Клуб
Количество очков после первого круга и всего в чемпионате
12003ЦСКА33 (59)
22006ЦСКА28 (58)
32007«Зенит»27 (61)
42008«Рубин»29 (60)
52009«Рубин»28 (63)
62010«Зенит»39 (68)
72012/13ЦСКА36 (64)
82014/15«Зенит»35 (67)
92015/16ЦСКА36 (65)
102016/17«Спартак»37 (69)
112017/18«Локомотив»32 (60)
122018/19«Зенит»34 (64)
132019/20«Зенит»33 (72)
142021/22«Зенит»33 (65)
152022/23«Зенит»39 (70)

 

Победитель первого круга уступил первенство

Сезон
Клуб, Победитель первого круга
Чемпион
12002ЦСКА (32 очка)Локомотив» (66 очков)
22004«Торпедо» (31)«Локомотив» (61)
32005«Локомотив» (33)ЦСКА (62)
42011/12ЦСКА (36)«Зенит» (88)
52013/14«Зенит» (36)ЦСКА (64)
62020/21ЦСКА (32)«Зенит» (65)

Константин Лицин

 

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Комментарии (1)
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Cruyff
18 Ноября 2023 в 12:55
фигня статистика часто проигрывает логике это как гадать на кофейной гуще поживём увидим тем более наш чемпионат имеет перерыв почти три месяца всё может поменяться на в любую сторону
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