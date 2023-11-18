«Краснодар» выиграл первый круг РПЛ, а сколько раз победитель первой части сезона упускал чемпионат

Градус борьбы за первое место растёт всё больше по мере приближения чемпионата России к своему экватору. Победителя отделяли считанные секунды во временной системе исчисления и миллиметры – в пространственной. Если вспомнить заключительный матч между первой и второй командами РПЛ, состоявшийся 11 ноября в Санкт-Петербурге, то удар в исполнении Мостового, после которого мяч угодил в боковую стойку, вполне мог поменять конкурентов местами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда победитель первого круга становился в итоге лучшей командой страны.

Восемь из девяти

Начиная с 2014 года, лучшая команда первой половины чемпионата брала золото в РПЛ в восьми случаях! Для сербского специалиста Владимира Ивича подобная статистика как бальзам на душу. Для команды с бюджетом под 10 млрд рублей (для сравнения, у «Зенита» – 16,1 млрд руб. у «Спартака» – 6,5 млрд руб., по данным за 2022 год) первый общероссийский трофей за почти 16 лет существования клуба был бы весьма кстати. В июне клуб Сергея Галицкого был в шаге, а точнее сказать – в одном реализованном пенальти, от завоевания национального Кубка.

Очки не главное

Количество набранных очков в первой половине сезона не всегда становилось тем заделом, который обеспечивал бы в итоге общий успех в гонке. В «нулевые» годы четырежды за пять лет лучший на экваторе набирал менее 30 очков, но в итоге гарантировал себе чемпионство. Но для «Краснодара» 32 очка – это не рекорд. В 70% случаев коллективы заканчивали пятнадцатый тур с лучшим очковым итогом.

«Зенит» и «Локомотив»

«Зенит» и «Локомотив» по два раза обходили конкурентов в борьбе за звание чемпиона России. Если у «Локомотива» эти два достижения приходятся на далёкие 2002 и 2004 годы, то у команды Сергея Семака куда более свежие примеры – в сезонах 2011/12 и 2020/21.

Шесть клубов

За 21 сезон существования РПЛ только шесть клубов фигурируют в числе чемпионов первого круга и всего сезона. Причём «Торпедо» – единожды, «Спартак» – дважды, «Рубин» – четырежды, «Локо» – пять раз, ЦСКА – 13 раз и «Зенит» – 17 раз.

№ Сезон Клуб Количество очков после первого круга и всего в чемпионате 1 2003 ЦСКА 33 (59) 2 2006 ЦСКА 28 (58) 3 2007 «Зенит» 27 (61) 4 2008 «Рубин» 29 (60) 5 2009 «Рубин» 28 (63) 6 2010 «Зенит» 39 (68) 7 2012/13 ЦСКА 36 (64) 8 2014/15 «Зенит» 35 (67) 9 2015/16 ЦСКА 36 (65) 10 2016/17 «Спартак» 37 (69) 11 2017/18 «Локомотив» 32 (60) 12 2018/19 «Зенит» 34 (64) 13 2019/20 «Зенит» 33 (72) 14 2021/22 «Зенит» 33 (65) 15 2022/23 «Зенит» 39 (70)

Победитель первого круга уступил первенство

№ Сезон Клуб, Победитель первого круга Чемпион 1 2002 ЦСКА (32 очка) Локомотив» (66 очков) 2 2004 «Торпедо» (31) «Локомотив» (61) 3 2005 «Локомотив» (33) ЦСКА (62) 4 2011/12 ЦСКА (36) «Зенит» (88) 5 2013/14 «Зенит» (36) ЦСКА (64) 6 2020/21 ЦСКА (32) «Зенит» (65)

Константин Лицин