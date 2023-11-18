«Краснодар» выиграл первый круг РПЛ, а сколько раз победитель первой части сезона упускал чемпионат

Градус борьбы за первое место растёт всё больше по мере приближения чемпионата России к своему экватору. Победителя отделяли считанные секунды во временной системе исчисления и миллиметры – в пространственной. Если вспомнить заключительный матч между первой и второй командами РПЛ, состоявшийся 11 ноября в Санкт-Петербурге, то удар в исполнении Мостового, после которого мяч угодил в боковую стойку, вполне мог поменять конкурентов местами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда победитель первого круга становился в итоге лучшей командой страны.
Восемь из девяти
Начиная с 2014 года, лучшая команда первой половины чемпионата брала золото в РПЛ в восьми случаях! Для сербского специалиста Владимира Ивича подобная статистика как бальзам на душу. Для команды с бюджетом под 10 млрд рублей (для сравнения, у «Зенита» – 16,1 млрд руб. у «Спартака» – 6,5 млрд руб., по данным за 2022 год) первый общероссийский трофей за почти 16 лет существования клуба был бы весьма кстати. В июне клуб Сергея Галицкого был в шаге, а точнее сказать – в одном реализованном пенальти, от завоевания национального Кубка.
Очки не главное
Количество набранных очков в первой половине сезона не всегда становилось тем заделом, который обеспечивал бы в итоге общий успех в гонке. В «нулевые» годы четырежды за пять лет лучший на экваторе набирал менее 30 очков, но в итоге гарантировал себе чемпионство. Но для «Краснодара» 32 очка – это не рекорд. В 70% случаев коллективы заканчивали пятнадцатый тур с лучшим очковым итогом.
«Зенит» и «Локомотив»
«Зенит» и «Локомотив» по два раза обходили конкурентов в борьбе за звание чемпиона России. Если у «Локомотива» эти два достижения приходятся на далёкие 2002 и 2004 годы, то у команды Сергея Семака куда более свежие примеры – в сезонах 2011/12 и 2020/21.
Шесть клубов
За 21 сезон существования РПЛ только шесть клубов фигурируют в числе чемпионов первого круга и всего сезона. Причём «Торпедо» – единожды, «Спартак» – дважды, «Рубин» – четырежды, «Локо» – пять раз, ЦСКА – 13 раз и «Зенит» – 17 раз.
|1
|2003
|ЦСКА
|33 (59)
|2
|2006
|ЦСКА
|28 (58)
|3
|2007
|«Зенит»
|27 (61)
|4
|2008
|«Рубин»
|29 (60)
|5
|2009
|«Рубин»
|28 (63)
|6
|2010
|«Зенит»
|39 (68)
|7
|2012/13
|ЦСКА
|36 (64)
|8
|2014/15
|«Зенит»
|35 (67)
|9
|2015/16
|ЦСКА
|36 (65)
|10
|2016/17
|«Спартак»
|37 (69)
|11
|2017/18
|«Локомотив»
|32 (60)
|12
|2018/19
|«Зенит»
|34 (64)
|13
|2019/20
|«Зенит»
|33 (72)
|14
|2021/22
|«Зенит»
|33 (65)
|15
|2022/23
|«Зенит»
|39 (70)
Победитель первого круга уступил первенство
|1
|2002
|ЦСКА (32 очка)
|Локомотив» (66 очков)
|2
|2004
|«Торпедо» (31)
|«Локомотив» (61)
|3
|2005
|«Локомотив» (33)
|ЦСКА (62)
|4
|2011/12
|ЦСКА (36)
|«Зенит» (88)
|5
|2013/14
|«Зенит» (36)
|ЦСКА (64)
|6
|2020/21
|ЦСКА (32)
|«Зенит» (65)
Константин Лицин
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