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Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров

17 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о бомбардирской гонке текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши отечественные ребята побеждали, но пусть в этом сезоне хотя бы кто-то из них займет второе место. Тюкавин тоже подает большие надежды, у него есть шансы на второе место. Но Кассьерру ему с Чаловым, наверное, уже не догнать», – приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Булыкин отметил, что секрет столь высокой результативности Матео Кассьерры в текущем сезоне связан с уровнем его клуба, из-за чего у колумбийца возникает множество моментов.

Напомним, что после 15-ти туров РПЛ форвард «Зенита» находится на первом месте в бомбардирской гонке с 12 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Фёдор Чалов Константин Тюкавин Матео Кассьерра ещё теги

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