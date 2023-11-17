Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров

Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о бомбардирской гонке текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши отечественные ребята побеждали, но пусть в этом сезоне хотя бы кто-то из них займет второе место. Тюкавин тоже подает большие надежды, у него есть шансы на второе место. Но Кассьерру ему с Чаловым, наверное, уже не догнать», – приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Булыкин отметил, что секрет столь высокой результативности Матео Кассьерры в текущем сезоне связан с уровнем его клуба, из-за чего у колумбийца возникает множество моментов.

Напомним, что после 15-ти туров РПЛ форвард «Зенита» находится на первом месте в бомбардирской гонке с 12 забитыми мячами.