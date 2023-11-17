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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер сборной России: «Зенит» и «Краснодар» на голову сильнее остальных» эксклюзив

17 Ноября 2023 • 18:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирный расклад в Российской премьер-лиге.

«Одиннадцатое место «Ростова» весьма условно. Команда всего на семь очков отстаёт от «Локомотива», идущего седьмым. Кстати, недавно же «Ростов» обыграл «Локомотив», причём по делу. На сегодняшний день огромной разницы в уровне команд РПЛ нет, если не брать «Зенит» и «Краснодар». Они на голову сильнее остальных команд. Если «Ростов» грамотно усилится зимой, то сможет претендовать на более высокие места. Мне очень нравятся «Крылья Советов», они достойны четвёртого места. Сейчас их положение в турнирной таблице меня не удивляет. Конечно, когда-то команда просядет по результату, но это рано или поздно происходит со всеми», - сказал Балахнин.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Ростов Краснодар Сергей Балахнин ещё теги
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