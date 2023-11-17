​Масалитин назвал проблему ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин указал на проблему клуба. По его мнению, «армейцы» плохо работают с молодыми футболистами.

«У ЦСКА большие проблемы с молодыми игроками. Ребята бояться ошибаться, как мне кажется. Стоит им совершить какую-то ошибку, то появляется вариант с глубоким запасом или арендой», - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Масалитин привёл в пример футболиста Яковлева, чья карьера, по его словам, пошла вниз из-за ухода в аренду. Масалитин сказал, что в аренде нужно получать много игровой практики, чего у Яковлева нет.

После первого круга ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь очков.