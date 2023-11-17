​Пономарёв призывает вернуться к системе «весна-осень»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что чемпионат России должен проходить по системе «весна-осень», учитывая климатические особенности.

«В этом году тур будет играться 10 декабря. Вы в своём уме? Мы же в России живём! У нас нужно летом играть в футбол, а в декабре отдыхать», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По словам Пономарёва, руководители российского футбола смотрят в сторону Запада, хотя там совсем другой климат. Бывший футболист ЦСКА привёл в пример северные страны – Швецию, Финляндию и Норвегию, где с учётом климата чемпионат начинается весной, а завершается осенью.

«Я уверен, что нужно возвращаться к старому календарю и не заниматься ерундой», - сказал Пономарёв.

В последний раз чемпионата России проходил по системе «весна-осень» в 2010 году.