Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что не планирует покидать Россию во время зимнего перерыва в чемпионате.

«Я не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать здесь, в Санкт‑Петербурге, чтобы к весне набрать оптимальные кондиции», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в десяти матчах за «Зенит», в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам первого круга подопечные Сергея Семака финишировали на второй строчке в РПЛ, набрав 30 очков.

Предстоящим соперником «Зенита» станет «Сочи». Игра 16-го тура Российской премьер-лиги пройдет 25 ноября на «Газпром Арене».