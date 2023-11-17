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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций

17 Ноября 2023 • 18:03 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что не планирует покидать Россию во время зимнего перерыва в чемпионате.  

«Я не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать здесь, в Санкт‑Петербурге, чтобы к весне набрать оптимальные кондиции», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в десяти матчах за «Зенит», в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам первого круга подопечные Сергея Семака финишировали на второй строчке в РПЛ, набрав 30 очков.

Предстоящим соперником «Зенита» станет «Сочи». Игра 16-го тура Российской премьер-лиги пройдет 25 ноября на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор

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