Зиньковский: В «Крыльях Советов» мне подъёмные дали iPhone и наушники

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, за что ему подарили iPhone и наушники в «Крыльях Советов».

«Это просто подарили за то, что я контракт переподписал. Мне подъёмные дали iPhone и наушники», — сказал игрок на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Зиньковский выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год, после чего перебрался в «Спартак».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету футболиста один забитый мяч в 14 встречах.

Действующее трудовое соглашение Зиньковского с «красно-белыми» рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 27-летнего игрока составляет четыре миллиона евро.