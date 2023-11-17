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Зиньковский: В «Крыльях Советов» мне подъёмные дали iPhone и наушники

17 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, за что ему подарили iPhone и наушники в «Крыльях Советов».

«Это просто подарили за то, что я контракт переподписал. Мне подъёмные дали iPhone и наушники», — сказал игрок на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Зиньковский выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год, после чего перебрался в «Спартак».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету футболиста один забитый мяч в 14 встречах.

Действующее трудовое соглашение Зиньковского с «красно-белыми» рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 27-летнего игрока составляет четыре миллиона евро.

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Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский ещё теги

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