Магомедалиев: «В «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу»

Вратарь «Адана Демирспор» Шахрудин Магомедалиев рассказал, что в турецком клубе с теплотой вспоминают российского нападающего Артёма Дзюбу, ранее выступавшего за эту команду.

«Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», — цитирует Магомедалиева «Чемпионат».

Напомним, Дзюба защищал цвета турецкого клуба в прошлом году. За «Адана Демирспор» он провёл в общей сложности пять матчей, в которых отметился одним забитым голом. Сейчас 35-летний нападающий представляет «Локомотив».

После 15 туров РПЛ «железнодорожники» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 25 ноября против «Крыльев Советов».