Экс-тренер Сперцяна: Думаю, он заслужил попробовать себя в Европе

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян высказался о перспективах полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Специалист отметил, что не владеет информации о возможном переходе в европейский клуб, ведь если что-то произойдёт, то он поделился бы с ним этим.

«Думаю, Сперцян заслужил попробовать себя в Европе. Всегда интересно проверить свои силы в каком-либо европейском топ-чемпионате. По мне, Эдуард готов», - приводит слова Давидяна «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что Сперцян является первой альтернативой для туринского «Ювентуса» на случай, если её получится подписать Доменико Берарди.