​«Братья навеки»: Молодёжка «Зенита» забила 7 голов китайской команде

Молодёжная команда «Зенита» в Китае провела товарищеский матч против «Гуйчжоу Юнайтед». Питерцы отпраздновали крупную победу со счётом 7:1. В составе «сине-бело-голубых» забивали Воинков, Козлов (дубль), Лапинский, Никифоров, Халилов и Широков.

Стоит сказать, что во время игры китайские болельщики вывесили на трибуне баннер, на котором на двух языках была написана фраза «Братья навеки». Этот баннер подчёркивал дружбу между Россией и Китаем.

После матча с «Гуйчжоу Юнайтед» молодёжная команда «Зенита» возвращается в Санкт-Петербург и будет готовиться к играм МФЛ.