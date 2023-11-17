​Непомнящий выделил троих сильнейших российских игроков в истории

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кто является самым сильным футболистом в истории российского футбола. Непомнящий выбирал среди тех, за кем он наблюдал воочию.

Давая комментарий для Metaratings, Непомнящий назвал троих футболистов – Илью Цымбаларя, Фёдора Черенкова и Андрея Аршавина.

«Эти трое для меня лучшие, и никого из них на первое место поставить не могу и не хочу», - сказал Непомнящий.

Чемпионат России по футболу сейчас стоит на паузе из-за матчей сборных. Лидером в турнирной таблице после первого круга является «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два зачётных балла.