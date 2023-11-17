Личка — об автоматическом продлении контракта Тюкавина с «Динамо»: Он сам заслужил это

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, что контракт нападающего Константина Тюкавина со столичным клубом был автоматически продлён до лета 2025 года. Для этого ему понадобилось провести 1200 минут на поле в этом сезоне.

Специалист отметил, что это хорошая новость для «Динамо», и считает, что форвард сам это заслужил.

«Я никогда ни к контрактам, ни к бонусам игроков отношения не имею. Для меня есть только спортивная составляющая - кто больше заслуживает, тот и играет в старте. Рецепт простой», - приводит слова Лички журналист Александр Боярский в своём телеграм-канале.