Форвард «Краснодара» Кокшаров — о Холанне: Считаю, что он должен был получить «Золотой мяч»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

Кокшаров считает, что именно норвежец должен был получить «Золотой мяч» по итогам прошлого года, ведь он лучший футболист мира на данный момент.

«Я часто смотрю матчи «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мне нравится стиль игры Эрлинга, стараюсь действовать в похожей манере», - приводит слова Кокшарова «РИА Новости».

Напомним, что 23-летний футболист «Манчестер Сити» в голосовании за лучшего игрока мира прошлого сезона занял второе место, уступив лишь нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.